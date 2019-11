“Lorenzo sulla Luna” – Rick Rubin ‘firma’ il non-concept album di Jovanotti

Jovanotti ha compilato e sganciato su di noi una playlist dedicata alla Luna.

L’ha intitolata “Lorenzo sulla Luna” e l’ha fatta produrre da Rick Rubin, con il quale ha registrato undici brani in sei giorni. Undici pezzi accomunati dalla presenza del satellite terrestre nel titolo, scelti e re-interpretati nel cinquantenario dell’allunaggio.

Rubin, che è stato l’idolo di Lorenzo per decenni prima di diventarne anche un illustre collaboratore sedendo alla console per la registrazione di “Oh, vita” e del recente “Prima che diventi giorno”, ha messo la firma su una pletora di capolavori del rap e del rock. Tra tutti, uno tra quelli certamente meno innovativi per impatto sulla scena ma che si distingue tra i migliori in assoluto, invece, per qualità, estetica e originalità, spicca l’opera omnia di recupero del grande Johnny Cash, “American Recordings”.

Là, l’originalità e la qualità si sprigionavano dalla semplice idea: pezzi tratti da ogni genere, era e latitudine, scientificamente spogliati dagli arrangiamenti e riletti nella loro nudità da un gigante con chitarra e quasi null’altro, capace di rivelarne la grandezza proprio attraverso quella della sua voce impareggiabile e del suo talento.

Difficile sapere se Lorenzo abbia amato quel Rick Rubin o se – considerando l’essenzialità stilistica che caratterizza anche queste sue undici cover, tra le quali due di se stesso – vi si sia addirittura ispirato. O se Rubin, con la freschezza e il distacco di chi quei pezzi non solo non li conosceva ma tanto meno li contestualizzava, abbia consapevolmente scelto la via della nudità pure in questo caso. Difficile saperlo perché Lorenzo non ha intenzione di parlarne e sta preparando la bici per pedalare lontano da qui per un po’, come fa ogni tanto per lasciare che il fallout di popolarità che la sua impresa più recente genera in Italia si depositi. E, tutto sommato, non dispiace che ogni tanto non ci si spieghino i punti e le virgole e ci si lasci a interpretare e immaginare – noi, i lettori e gli ascoltatori.

Il disco merita una recensione, che arriverà con i tempi giusti. Oggi, dopo solo un paio di ascolti curiosi – e 50 anni dopo Armstrong e 25 dopo Cash - “Lorenzo sulla Luna” suona intanto come un messaggio di libertà artistica che, prima ancora di arrivare al suo pubblico, potrebbe anche risuonare tra i suoi colleghi artisti come un piccolo esempio di cui prendere nota. Il disco esce dopo l’intera operazione “Jova Beach”, l’evento live più originale, complesso e rischioso prodotto in Italia negli ultimi in anni. Per distacco. Ma è stato registrato ben prima che la carovana attaccasse le spiagge, a marzo. Beh, non male come warm-up, considerando che stilisticamente e musicalmente qui siamo da tutt’altra parte. Sulla Luna.

(gdc)