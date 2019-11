Massimo Volume: viene ristampato "Stanze"

A ventisei anni dalla sua uscita “Stanze”, il primo disco dei Massimo Volume, viene ristampato in una versione restaurata, ridigitalizzata e rimasterizzata dal DAT originale, in cd e, per la prima volta, in vinile nero a 180 grammi.

Per l’occasione “Stanze” verrà venduto non solo nella ristampa ‘classica’ ma anche in un box limitato e numerato a mano di 500 copie, con il vinile in versione trasparente a 180 grammi e un live fino ad ora inedito, registrato al CSOA ex Anagrafe di Rimini il 26 febbraio 1994, rimasterizzato e riversato anch’esso in vinile. Inoltre nel cofanetto un libretto fotografico con scatti dell’epoca, oltre alla scaletta originale del concerto live. Il box è in vendita anche nella versione cd, anche questa limitata a 500 copie.

Tracklist Stanze:

1. Stanze

2. Insetti

3. Un sapore, tutto qui

4. Sfogliando "L'amore è un cane che viene dall'inferno"

5. Ronald, Tomas e io

6. Vedute dallo spazio

7. Ororo

8. Alessandro

9. 15 di agosto

10 Stanze vuote

11. In nome di Dio

12. Tarzan

13. Cinque Strade

Bootleg: Rimini 26/02/1994

1. Vedute dallo spazio (live)

2. La notte dell'11 ottobre (live)

3. Un sapore, tutto qui (live)

4. Roffe (live)

5. Tarzan (live)

6. Cinque strade (live)

7. Ravenna (live)

8. 15 di agosto (live)

9. Alessandro (live)

10. Stanze vuote (live)

11. Ororo (live)

12. In nome di Dio (live)

13. Stanze (live)

14. Fuoco fatuo (live)

Per presentare "Il nuotatore" (leggi qui la nostra recensione), il loro ultimo album in studio pubblicato lo scorso febbraio, i Massimo Volume intraprendono un tour che avrà questo calendario:

07.12.2019 Livorno, The Cage

13.12.2019 Bologna, Locomotiv

14.12.2019 Torino, Color Fest in tour @Spazio 211

18.12.2019 Napoli, Casa della Musica

19.12.2019 Cosenza, Modo Social Club

20.12.2019 Messina, Retronoveau

17.01.2020 Genova, La Claque

18.01.2020 Saluzzo (CN), Teatro Magda Olivero

24.01.2020 Milano, Santeria

30.01.2020 Roma, Monk