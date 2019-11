Bill Bruford: esce una nuova edizione di “Heaveny Bodies”

L’ex batterista di Yes e King Crimson Bill Bruford ha pubblicato una edizione ampliata dell’album dei suoi Earthworks “Heaveny Bodies”. La versione originale è fuori catalogo da un po' di tempo, la nuova edizione è composta da ventitré brani selezionati da Bruford.

Ha dichiarato Bruford:

“”Heavenly Bodies: The Expanded Collection” funge da ideale ‘guida per principianti’ per i neofiti della band. Il progressive jazz non è a un milione di miglia dal prog rock: entrambi i generi danno la priorità al cambiamento dall'interno e dall'esterno. Le persone se ne vanno dai nostri concerti dicendo: ‘Non pensavo che mi piacesse il jazz, ma se quello è il jazz, lo adoro!’ “Heavenly Bodies: The Expanded Collection” è il punto di partenza perfetto per immergere le dita dei piedi nell'acqua.”

Tracklist:

Disc 1

1. Stromboli Kicks

2. Making A Song And Dance

3. Up North

4. Candles Still Flicker In Romania's Dark

5. Pigalle

6. My Heart Declares A Holiday

7. Temple Of The Winds

8. Nerve

9. Gentle Persuasion

10. It Needn't End In Tears

11. Libreville

12. Dancing On Frith Street

13. Bridge Of Inhibition

Disc 2

1. No Truce With The Furies - Artist One

2. Dewey-Eyed, Then Dancing

3. A Part, And Yet Apart

4. Revel Without A Pause

5. The Sound Of Surprise

6. White Knuckle Wedding

7. Youth

8. Rosa Ballerina

9. Thud

10. Blues For Little Joe