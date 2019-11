TikTok: altri due miliardi di dollari in arrivo?

Bytedance può già vantare il titolo di startup con la più elevata valutazione del mondo, essendo la sua quotazione lievitata a circa 75 miliardi di dollari a seguito dei vari round di raccolta di capitale portati a buon fine dall’azienda cinese.

Gli ultimi 3 miliardi in cambio di equity erano stati sottoscritti in larga parte da SoftBank e sono stati seguiti a stretto giro da un ulteriore finanziamento bancario pari a 1,3 miliardi. Ma, stando a quanto riporta “The Information”, non sarebbe finita qui: altra liquidità sarebbe in arrivo grazie a crediti in via di concessione previsti nell’ordine dei due miliardi di dollari.

Bytedance è proprietaria dell’app TikTok che, lanciata in patria, ha abbondantemente sfondato sulla scena musicale e sui mercati occidentali, avendo raggiunto ad oggi il ragguardevole traguardo di 1,5 miliardi di download. Se il nuovo finanziamento andasse a buon fine – presumibilmente entro un mese circa, tecnicalità permettendo – i fondi sarebbero utilizzati soprattutto per lo sviluppo internazionale e in una qualche misura, secondo quanto riferito recentemente dal Financial Times, probabilmente anche per finanziare una app di music streaming.

Lo scorso anno Bytedance ha fatturato 7,2 miliardi di dollari, ponendosi l’obiettivo di più che raddoppiarlo nel 2019.

Le entrate della startup sono molto floride in Cina ma non ancora per merito di TikTok, bensì soprattutto grazie al contributo di altre due app popolarissime lanciate da Bytedance sul mercato locale: il newsfeed Jinri Tautiao e la video app Douyin. Due iniziative che, in questa fase di crescita, stanno rivelandosi fondamentali per il contributo e il sostegno a TikTok - la nuova arrivata ma già la più importante delle tre.