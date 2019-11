Dal vivo vince ancora il rock: la classifica dei 20 maggiori incassi live del decennio

Pollstar, la rivista di riferimento dell’industria della musica live, ha stilato una classifica sui “Top Touring Artists of the Decade”, ovvero gli artisti che tra il 2010 e il 2019 hanno ottenuto i maggiori incassi in concerto. Sorpresa ma non troppo - dal vivo vincono ancora rock e classic rock. Tiene bene il pop, con qualche nome “giovane” o più recente che scala le cassifiche, mentre rap e country sono in fondo alla classifica. Sempre secondo i dati di Pollstar, il costo medio dei biglietti è salito del 38%. mentre il guadagno medio per show è salito dell’87 per cento.

In testa alla classifica ci sono gli U2, che hanno venduto 9.300.500 biglietti in 4 tour (The 360 Tour nel 2009-2011, Innocence + Experience nel 2015, The Joshua Tree Tour nel 2017 e Experience + Innocence nel 2018 - a cui vanno aggiunti quelli del The Joshua Tree Tour 2019 ancora in corso) per un guadagno di oltre un miliardo di dollari.

Nella top 10 ci sono 6 nomi su dieci rock o classic rock (U2, Rolling Stones, Bon Jovi, Bruce Springsteen & The E Street Band, Paul McCartney e Roger Waters) più altri quattro nella seconda parte della classifica (Elton John, Metallica, Guns N' Roses e Eagles).

Il pop ottiene 4 posizioni nella top 10 (tra cui la 3 e la 4 e la 5 di Ed Sheeran, Taylor Swift e Beyoncé, mentre i Coldplay all’8°), e altri 4 piazzamenti nella seconda parte (One Direction, Pink, Justin Bieber, Bruno Mars). In classifica 1 solo artista country, Kenny Chesney e un solo rapper - ammesso che lo si possa ancora definire tale, Jay-Z, entrambi in fondo, 18° e 17°. Sia Jay-Z che Beyoncé beneficiano nel loro conteggio dei tour coungiunti, mentre nel conteggio di Springsteen non è compreso la redditizia residency solista a Broaday del 2017-2018, ma solo i tre tour con la E Street Band.

Ecco la classifica completa, con il dettaglio degli incassi complessivi