Paul McCartney: 'Quello del 2020 sarà il suo ultimo tour in Italia'

I due concerti che nell'estate del 2020 vedranno Paul McCartney esibirsi a Napoli e Lucca saranno gli ultimi show in Italia dell'ex Beatle, 77 anni compiuti lo scorso giugno. In altre parole: dopo questi due concerti Macca non tornerà più in tour nel nostro paese. Lo ha svelato Mimmo D'Alessandro di D'Alessandro e Galli, la società che cura gli interessi dal vivo di McCartney in Italia, nel corso di una conferenza stampa tenuta oggi a Napoli per presentare l'evento in programma il prossimo 10 giugno in piazza del Plebiscito.

Il manager ha offerto alcune anticipazioni dello spettacolo partenopeo (in scaletta ci saranno i suoi cavalli di battaglia come solista ma anche classici dei Beatles) e poi ha fatto sapere:

"Si tratta dell'ultimo tour che McCartney farà in Italia e ha voluto fortemente toccare Napoli".

I biglietti per i concerti di Paul McCartney del 10 giugno a Napoli e del 13 giugno a Lucca sono ancora disponibili su TicketOne.