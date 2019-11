'Medicine Rocks': ecco le immagini della serata con Jovanotti, Negrita e altri

Si è tenuto ieri sera, 26 novembre, a Milano l'evento musicale benefico "Medicine Rocks" in memoria di Tomaso Cavanna, l'imprenditore, organizzatore di eventi ed ex discografico scomparso lo scorso 26 agosto.

Durante la serata condotta da Victoria Cabello e Marco Maccarini - il cui ricavato sarà devoluto per finanziare una ricerca finalizzata a sostenere il lavoro di un giovane scienziato/a per lo sviluppo di un nuovo approccio di nano-immuno terapia - si sono esibiti sul palco dell’Alcatraz per celebrare Tomaso: Jovanotti, Willie Peyote, i Negrita, Almamegretta, Andro/Negramaro, Bluvertigo, Alex Britti, Bud Spencer Blues Explosion, Casino Royale, Diego Mancino, Don Joe, Filippo Solibello, Jack Jaselli, Joan Thiele, Pisti, Saturnino, Shazami, Stefano Fontana, Subsonica.

Per la serata, aperta dai Casinò Royale, il locale milanese ha ospitato le esibizioni dal vivo di Alex Britti, che ha eseguito il brano "Gelido", di Diego Mancino che ha cantanto "Diego Mancino" e di Joan Thiele con il brano "Lost ones".La serata ha visto in scena anche i Negrita che hanno presentato i pezzi "Cambio", "Ho imparato a sognare", "Rotolando verso sud", "Che rumore fa la felicità" e "Pace amore e gioia infinita" insieme a Jovanotti che, a sua volta, ha eseguito i brani "Oh, vita!" e "Paura di niente".I Bud Spencer Blues Explosion con Saturnino hanno portato all'Alcatraz la cover in italiano di "Hey Boy hey girl" dei Chemical Brothers e i Subsonica hanno suonato e contato "Tutti i miei sbagli" e "Coriandoli a Natale".

"Cronache di resistenza" è stata la canzone eseguita da Willie Peyote e Don Joe mentre i Bluvertigo, preceduti da Almamegretta con Raiz, hanno presentato dal vivo "Altre F.D.V". Tutti insieme gli artisti sul palco hanno cantato "Heroes" di David Bowie.

L’evento ha segnato anche la nascita dell’Associazione Medicine Rocks, il cui obiettivo - come spiegato in un comunicato stampa - è di “organizzare e promuovere eventi musicali, artistici e di varia altra natura al fine di sostenere e promuovere la ricerca sull’immunoterapia e la nanomedicina, nuove frontiere nella cura delle neoplasie”.