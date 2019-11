Bruce Springsteen, torna disponibile il libro 'For You'

Tornerà disponibile sui mercati a partire dal prossimo mese di dicembre "For You", libro fotografico dedicato a Bruce Springsteen originariamente pubblicato nel 2007 e dal 2009 andato esaurito: la ristampa, che sarà resa disponibile in sole 1100 copie, include oltre 400 fotografie e 200 aneddoti raccolti negli anni dai fan del rocker del New Jersey.

"Essendo una fan di Springsteen da una vita, ho intuito che c'era il desiderio represso da parte dei fan di riunirsi e condividere le proprie esperienze", ha fatto sapere il curatore del volume Lawrence Kirsch: "Accade qualcosa di magico ai concerti di Springsteen. Ogni evento è come un'enorme riunione di famiglia, anche se in realtà sono poche le persone che conosci in platea. Gli estranei si legano tra loro con una facilità molto percepibile".

L'opera include anche contribuiti scritti dai devoti di Springsteen non in lingua inglese: "Volevo che tutti si sentissero inclusi", ha precisato al proposito Kirsch, "I racconti scritti in lingue diverse dall'inglese ci ricordano che Boss ha una comunità di fan in tutto il mondo, e che la sua musica e i suoi concerti trascendono i confini di una lingua specifica".

Il libro può essere acquistato solo sul sito ForyouBrucebook.com.