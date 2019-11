Neneh Cherry, in arrivo la ristampa di ‘Raw like sushi’ per il trentennale

Per i trent’anni dall’uscita dell’album di debutto della musicista svedese, il disco di Neneh Cherry “Raw like sushi” del 1989 è stato rimasterizzato presso gli Abbey Road Studios e sarà pubblicato il prossimo 31 gennaio, disponibile nella versione di due box set super deluxe (3CD e Vinile/3LP) e nei formati standard in CD e LP.

Oltre a presentare la riedizione dell'album originale, la pubblicazione per il trentennalle della prima prova sulla lunga distanza della voce di "Woman" si completa di due dischi che presenteranno demo e remix dei brani inclusi nel disco a cura di Massive Attack, Arthur Baker, Smith N Mighty e molti altri. In occasione dell’annuncio della pubblicazione, è disponibile all’ascolto il remix del 1989 di "Buffalo Stance" realizzato da Kevin Saunderson.

I due cofanetti per la ristampa di “Raw like sushi” - a cui Neneh Cherry ha dedicato un tour che l’ha vista impegnata per tutto il 2019 - includeranno un libro con foto, nuove interviste, note bio-discografiche, memorabilia e rarità.

Ecco la tracklist:

CD 1 – Original album

Buffalo Stance

Manchild

Kisses on the Wind

Inna City Mamma

The Next Generation

Love Ghetto

Heart

Phoney Ladies

Outre Risque Locomotive

So Here I Come

My Bitch

Heart (It's a demo)

CD2 – extras

Buffalo Stance (Sukka Mix)

Buffalo Stance (Electro Ski Mix)

Buffalo Stance (1/2 Way 2 House) Remix - Arthur Baker

Buffalo Stance (Nearly Neue Beat) Remix - Arthur Baker

Buffalo Stance (Kevin Sanderson’s Techno Stance Remix One)

Manchild (Old School Mix)

Manchild (Massive Attack Remix)

Manchild (Massive Attack Bonus Beats)

Manchild (Smith N Mighty Remix)

Manchild (Smith N Might More Bass - Less Vocal Style)

CD3 – extras

Inna City Mamma (Re-recorded Extended Version)

Inna City Mamma (Cold Blooded Remix)

Kisses On The Wind (12” Spanish Mix)

Kisses On The Wind (David Morales ‘A Little More Puerto Rico’ mix)

Kisses On The Wind (Dynamic Duo + Latin Rascals Mix)

Kisses On The Wind (Lovers Hip-Hop Extended Version)

The Next Generation (Rap One Mix)

The Next Generation (Sub-Woofer Mix)

Heart (Club Mix)

LP 1 - Original LP:

Side One

Buffalo Stance

Manchild

Kisses on the Wind

Inna City Mamma

The Next Generation

Side Two

Love Ghetto

Heart

Phoney Ladies

Outré Risqué Locomotive

So Here I Come

LP 2 - extras

Side One

Heart (It's A demo)

Buffalo Blues

Buffalo Stance (Sukka Mix)

Side Two

Buffalo Stance (Electro Ski Mix)

Buffalo Stance (Arthur Baker Nearly Neu Beat Mix)

Buffalo Stance (Arthur Baker 1/2 way to House Mix)

Buffalo Stance (Kevin Saunderson Techno Stance Remix One)

LP 3 - extras

Side One

Manchild (Old School Mix)

Manchild (Massive Attack Remix)

Manchild (Smith N Mighty Remix)

Inna City Mamma (Re-recorded Extended Version)

Side Two

Inna City Mamma (Cold Blooded Remix)

Kisses On The Wind (David Morales ‘A Little More Puerto Rico’ mix)

Kisses On The Wind (Dynamik Duo + Latin Rascals Mix)

The Next Generation (Rap One Mix)