Concerti, Lous and the Yakuza: una data a Milano ad aprile

Marie-Pierra Kakoma, in arte Lous and the Yakuza, sarà in concerto per la prima volta in Italia il prossimo 2 aprile. La cantautrice belga di origine congolese presenterà dal vivo il suo album d’esordio “Gore”, atteso sui mercati i primi mesi del 2020, presso la Santeria Toscana 31.

I biglietti per il live sono sono già disponibili sul circuito TicketOne al prezzo di 23 euro più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali.

Lous and the Yakuza ha pubblicato lo scorso 19 settembre il singolo “Dilemme”, che sta scalando le classifiche italiane e anticipa il primo disco della cantante registrato tra Barcellona, Bruxelles e Parigi, prodotto in collaborazione con il produttore El Guincho con cui Marie-Pierra ha lavorato anche sulla stesura dei testi delle canzoni.