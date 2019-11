Tina Turner: 'Ho affrontato malattie molto gravi'

Un inaspettato videomessaggio di Tina Turner sui social. La voce di "The best" lo ha pubblicato oggi, nel giorno del suo 80esimo compleanno. La cantante, che negli ultimi anni ha centellinato le sue apparizioni pubbliche, dopo essere riapparsa a sorpresa sul palco pochi giorni fa, con la clip pubblicata sui social ha voluto rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute:

"Sì, ora ho 80 anni. Come pensavo di essere a 80 anni? Non così. Come va? Bene, sto benissimo, mi sento bene: ho affrontato alcune malattie molto gravi, le sto superando. È come avere una seconda possibilità nella vita".

To celebrate turning 80 years old, Tina has recorded a special birthday video message just for her fans.💜 #Tina80 pic.twitter.com/dUFEUawQ7r — TinaTurner (@LoveTinaTurner) November 26, 2019

All'inizio del mese Tina Turner aveva partecipato alla prima a Broadway di "Tina: the Tina Turner musical", lo spettacolo che ripercorre la sua carriera, portato in scena lo scorso anno a Londra e ora arrivato a New York. La cantante aveva raggiunto sul palco del Lung-Fontanne Theatre di Broadway gli attori, a sorpresa: "Non potrò mai essere tanto felice quanto lo sono adesso", aveva detto.

Lo scorso anno nell'autobiografia "Tina Turner: my love story" aveva raccontato di aver lottato contro un tumore all'intestino e di aver preso in considerazione l'idea del suicidio assistito.