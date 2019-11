Quando Malcolm Young (AC/DC) se la prese con The Edge (U2): 'Che tipo noioso.'

Durante un'intervista per il magazine britannico Classic Rock, rimasta finora inedita, il compianto chitarrista e co-fondatore degli AC/DC ha avuto da ridere contro The Edge degli U2, raccontando un episodio avvenuto nel 2003 in occasione della cerimonia della Rock And Roll Hall Of Fame. Malcolm Young, commentando il discorso tenuto da David Howell Evans per introdurre i Clash sul palco, ha detto:

“Quando siamo arrivati lì è stato come suonare davanti a un gruppo di fottuti pinguini in un ristorante. I Clash erano prima di noi e The Edge degli U2 si è alzato per presentarli. Cazzo, ha tenuto un discorso di quaranta minuti.” Ha detto Young a proposito del discorso del chitarrista della band di Bono, e ha aggiunto:

“Era il tipo più noioso a cui avessi mai avuto la sfortuna di assistere. Noi eravamo a lato del palco, aspettando e arrabbiandoci sempre di più, anche se provavamo simpatia per i Clash.”

Malcolm Young ha poi raccontato dell'esibizione tenuta insieme alla band di "Back in Black":

“Quando ci hanno detto che era il nostro turno per salire sul palco, siamo decollati. È stata una performance alimentata dalla rabbia. Abbiamo letteralmente distrutto quel posto mentre gli altri ballavano sulle balconate nei loro smoking. È stato un bel momento per noi. Le altre band sono state piuttosto tranquille in confronto a noi.”