Bloody Beetroots: tre dj set in Italia tra gennaio e febbraio

Sir Bob Cornelius Rifo, meglio conosciuto come Bloody Beetroots, torna in Italia per tre appuntamenti dal vivo.

Dopo aver festeggiato il decimo anniversario dall’uscita del brano “Warp” in collaborazione con Steve Aoki - pubblicato il 24 marzo 2009 come primo singolo tratto dall’album “Romborama” - il tour mondiale di Rifo farà tappa anche nel nostro paese.

Bloody Beetroots porterà il suo dj set al Centro Sociale Rivolta di Venezia il prossimo 18 gennaio, ai Magazzini Generali di Milano il 31 gennaio e l’1 febbraio al Locomotiv Club di Bologna.

I biglietti per assistere ai tre live sono in vendita sul sito bloodybeetroots.com, su TicketOne e presso i punti vendita abituali.