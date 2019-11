Cornershop, il ritorno sotto il segno del rock. Ascolta

Divenuti un fenomeno internazionale grazie alla hit "Brimful of Asha", pubblicata nel 1997 e rilanciata nel '98 da un remix di Fatboy Slim che spopolò in radio e nei club, i Cornershop si erano segnalati sui radar discografici l'ultima volta nel 2012 con l'album "Urban Turban", al quale era stato fatto seguire - nel 2015 - "Hold On It's Easy", rilettura in chiave easy listening del disco di debutto della band guidata da Tjinder Singh, "Hold On It Hurts" del '94.

Il gruppo britpop ha annunciato oggi, martedì 26 novembre, un nuovo album di inediti: il disco, battezzato "England Is a Garden", sarà distribuito ai mercati a partire dal prossimo 6 maggio. Il lavoro è stato anticipato dal primo estratto, "No Rock: Save in Roll", già reso disponibile in streaming gratuito in Rete.

"Sul jukebox del pub General Havelock di Preston scoprimmo canzoni come 'Born To Be Wild' degli Stepphenwolf", si legge nella nota con la quale la band ha presentato al pubblico la nuova canzone: "Il rock, specie quello più sporco, è sempre stato sui nostri radar, e 'No Rock: Save In Roll' va in quella direzione".

Al momento non sono state comunicate date dal vivo in supporto al nuovo album.