Concerti, Deftones: una data in Italia a giugno

E' programmata per il prossimo 23 giugno al GruVillage Music Festival di Grugliasco, in provincia di Torino, l'unica data dei Deftones prevista in Italia per la prossima estate: la band guidata da Chino Moreno, attualmente impegnata nelle session di lavorazione di un nuovo album di inediti in studio, ideale seguito di "Gore" del 2016, ha incluso la tappa nell'ambito del proprio prossimo tour europeo, che prenderà il via il 3 giugno da Budapest, in Ungheria, per proseguire poi alla volta di - tra gli altri paesi - Polonia, Germania, Svizzera, Regno Unito, Olanda, Belgio, Finlandia e Spagna.

I biglietti saranno disponibili sul circuito TicketOne e presso tutte le altre rivendite autorizzate a partire da domani, mercoledì 27 novembre, al prezzo di 25 euro più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali.

Al momento non è stata ancora stabilita una data per la pubblicazione del nuovo album di inediti dei Deftones, il nono capitolo discografico nella carriera della band californiana che debuttò nel 1995 con "Adrenaline". Intervistato dall'emittente di San Diego all'inizio di questo mese di novembre il frontman della formazione dichiarò:

"Uscirà sicuramente l’anno prossimo. Spero che sia presto ma sento che se fornissi una risposta definitiva o azzardassi una data precisa saremmo vincolati a essa quindi voglio continuare. Certamente uscirà il prossimo anno, mi auguro il prima possibile. La nostra preoccupazione principale è essere sicuri che sia buono. Lo porteremo in scena, una volta uscito, per i successivi due o tre anni, quindi vogliamo essere sicuri che sia il meglio che possiamo fare e renda tutti felici, inclusi noi stessi"

Alla luce di queste dichiarazioni, è verosimile che il nuovo disco possa essere presentato entro il prossimo 20 marzo, data che vedrà impegnato il gruppo in quella che sarà la prima data del tour 2020, prevista al Download Festival di Melbourne, in Australia.