Nick Mason’s Saucerful Of Secrets, tour europeo in primavera

Lo spettacolo imbastito dallo storico sodale di Roger Waters e David Gilmour dedicato al repertorio meno recente dei Pink Floyd ha annunciato un nuovo tour europeo: i Saucerful Of Secrets di Nick Mason - ovvero Gary Kemp, Guy Pratt, Lee Harris e Dom Beken - torneranno a esibirsi nel Vecchio Continente a partire dal prossimo mese di aprile.

La prima tranche di date - in partenza da Guildford il prossimo 23 aprile - avrà luogo oltremanica, e si dipanerà attraverso diciassette appuntamenti l'ultimo dei quali è previsto a Edinburgo, in Scozia, il prossimo 16 maggio.

Due giorni dopo prenderà il via la tranche continentale della tournée, che - almeno al momento - non prevede tappe nel nostro Paese: dopo una prima data a Bruxelles, l'ex batterista dei Pink Floyd dirigerà alla volta di - tra le altre città - Friburgo, Parigi, Lucerna, Vienna, Praga, Francoforte, Amburgo e Berlino, per poi chiudersi a Randers, in Danimarca, il prossimo 5 giugno.

Ecco, di seguito, tutte le date del prossimo tour europeo dei Nick Mason’s Saucerful Of Secrets:

23 aprile: Guildford G Live, UK

24: Brighton Dome, UK

25: Oxford New Theatre, UK

27: Ipswich Regent, UK

29: Dublin Convention Centre, Ireland

01 maggio: York Barbican, UK

02: Leicester De Montfort Hall, UK

04: Southampton Mayflower, UK

05: Cardiff St David's Hall, UK

07: London Royal Albert Hall, UK

08: Liverpool Philharmonic, UK

09: Sheffield City Hall, UK

11: Birmingham Symphony Hall, UK

12: Bath Forum, UK

14: Gateshead Sage, UK

15: Manchester Apollo, UK

16: Edinburgh Usher Hall, UK

18: Brussels Cirque Royale, Belgium

19: Luxembourg Den Atelier, Luxembourg

20: Freiburg Konzerthaus, Germany

22: Paris Grand Rex, France

23: Lucerne KKL, Switzerland

24: Nuremberg Meistersinger Halle, Germany

26: Vienna Gasometer, Austria

27: Prague Forum, Czech Republic

28: Frankfurt Jahrunderhalle, Germany

30: Muenster Munsterlandhalle, Germany

31: Eindhoven Muziekgebouw, Netherlands

02 giugno: Hamburg Laeiszhalle, Germany

03: Berlin Tempodrom, Germany

05: Randers Vaerket, Denmark

Nick Mason si è esibito l'ultima volta nel nostro Paese la scorsa estate, toccando con il suo tour Chieti, Taormina, Ravenna, Roma, Perugia e Brescia.