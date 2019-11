Billie Eilish è stata nominata da Billboard 'Donna dell'Anno'

A neppure 18 anni, li avrà il 18 dicembre, la giovane rockstar californiana Billie Eilish aggiunge un altro successo alla sua ancora giovane carriera, è infatti stata nominata donna dell'anno 2019 dal magazine statunitense Billboard. Il riconoscimento le verrà conferito il 12 dicembre durante il ‘Women in Music’ organizzato da Billboard.

Il direttore editoriale di Billboard, Hannah Karp, ha dichiarato:

''Billie ha sconvolto l'industria dell'intrattenimento con le sue piattaforme di musica e social media, lasciando un impatto indelebile sullo zeitgeist culturale globale. La sua capacità di parlare con la ‘Generazione Z’ fa sentire gli adolescenti e i giovani accettati nella società di oggi e ha rapidamente permesso alla Eilish di raggiungere la cima alle classifiche, rompendo gli schemi di questa generazione con il suo colore elettrico dei capelli e il suo atteggiamento forte.''

Billie è la persona più giovane che abbia mai ricevuto questo onore. Con il suo album d’esordio "We All Fall Asleep, Where Do We Go?" (leggi qui la nostra recensione), che ha raggiunto il primo posto nella classifica statunitense di Billboard all'inizio dell'anno, è stata la prima ‘millennial’ a riuscire in tale impresa.

Oltre alla Eilish il 12 dicembre verrà premiata anche Taylor Swift, a cui verrà consegnato il nuovo premio ‘Woman of the Decade’, così come anche Alanis Morissette, che riceverà l’Icon Award. Inoltre, Nicki Minaj avrà il premio ‘Game Changer’, mentre Brandi Carlile sarà nominata ‘Trailblazer’.

Billie Eilish sarà in concerto in Italia il prossimo anno il 17 luglio all'I-Days al Mind dell'area Expo di Rho, in provincia di Milano