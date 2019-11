Pino Daniele, esce ‘Resta l'amore intorno - La mia vita con Pino’

Esce il 26 novembre ‘Resta l'amore intorno - La mia vita con Pino’, volume in cui la moglie del cantautore napoletano scomparso il 4 gennaio 2015 Pino Daniele, Fabiola Sciabbarrasi, lo racconta con l’ausilio della giornalista e scrittrice Mapi Danna.

Fabiola, come riporta il quotidiano La Repubblica, spiega i motivi per cui si è cimentata con la scrittura di questo libro:

"Non ho mai voluto scrivere, ho avuto dubbi fino all'ultimo. Poi ho capito che nell'epilogo della vita terrena di Pino c'erano stati fatti che hanno contaminato la sua arte, il suo essere speciale, a prescindere da quello che eravamo noi. Ho scritto anche per i miei figli, perché le pagine restano".

Aggiunge ancora:

"Non nego che eravamo divisi, ma non si possono negare neanche più di vent'anni di amore", quelli "sono una realtà. C'era bisogno di portare Pino alla serenità iniziale. Avevo 23 anni quando ci siamo incontrati, a casa di Massimo Troisi. Ci siamo riconosciuti: le cose avvengono forse per caso, ma mai a caso. È stato un lento avvicinamento; mi ero appena separata, lui era sposato con due figli. Non volevo essere di passaggio".