Mika: è partito da Torino il 'Revelation Tour'

Michael Holbrook Penniman, in arte Mika, ha dato il via ieri sera, 24 novembre, al Pala Alpitour di Torino al suo ‘Revelation Tour’ in Italia. Un concerto dall'atmosfera intima e quasi teatrale. Come riporta l’Ansa, un tableau coloratissimo ed eterogeneo, pieno di riferimenti pop all'immaginario dell'artista: da un King Kong di 10 metri alla sagoma di un David, dalla mano dell'artista ai pianeti.

Il cuore di tutto sono le gigantografie dei suoi genitori da giovani. Mika parte, "dall'amore", l'origine di tutto, per accompagnare il pubblico nel suo racconto caleidoscopico e coinvolgente. 'Grace Kelly', 'Happy ending', 'Love today', 'We are golden' si alternano alle intro e ai brani in italiano ('Domani' e 'Stardust'). Un omaggio a un pubblico che vuole bene a Mika, che lo ha seguito in tv e adesso corre a ballare con lui nei palazzetti. Lui ricambia con energia: corre e danza, si arrampica sul pianoforte a coda rosa, scavalca le transenne per attraversare il pubblico del parterre.

"E' un invito a spogliarsi della propria corazza per vivere due ore di emozioni - aveva spiegato poco prima di salire sul palco, davanti a una tazza di the - In un momento in cui sembra che tutto sia a disposizione, dalle serie tv a ripetizione al sesso in 5 minuti di Tinder, non siamo mai stati così soli". Cosi', in quella che Mika definisce la ‘dark age’ delle emozioni, l'invito è a tornare alla spensieratezza di un ragazzo.

Ad affiancare l'artista sul palco c'erano Timothy Van Der Kuil alla chitarra, Max Taylor al basso, Wouter Van Tornnhout alla batteria e Mitchell Yoshida al piano.