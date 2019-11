Eric Clapton annuncia un concerto tributo per Ginger Baker

Secondo quanto riferito dall’edizione statunitense di Rolling Stone Eric Clapton organizzerà il prossimo 17 febbraio un concerto tributo in onore del compianto batterista ed ex compagno di band Ginger Baker, venuto a mancare lo scorso 6 ottobre. Il live, a sfondo benefico – i proventi saranno devoluti alla Leonard Cheshire, un’associazione vicina alla famiglia Baker –, si terrà all’Hammersmith Apollo di Londra e al momento, oltre a Slowhand, non è ancora stato reso noto chi altro calcherà il palco della celebre struttura londinese. La stessa presenza di Steve Winwood, l’unico altro componente dei Blind Faith ancora in vita, non è stata al momento confermata.

L’ultima volta che il chitarrista britannico e Ginger Baker si sono esibiti insieme sul palco è stato durante il reunion tour dei Cream del 2005, circoscritto unicamente a quattro date alla Royal Albert Hall e a cinque date al Madison Squadre Garden di New York. Come noto, le prossime attività dal vivo di Eric Clapton interessano anche l’Italia: il musicista farà infatti tappa nella Penisola, al Mediolanum Forum di Assago e all'Unipol Arena di Bologna, nell’ambito del tour europeo che debutterà il prossimo 29 maggio a Praga e si concluderà il 30 giugno a Mosca.