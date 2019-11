Calibro 35, ascolta il nuovo singolo ‘Stan Lee’

I Calibro 35 hanno dato alle stampe oggi, 25 novembre, un nuovo singolo, Stan Lee: il brano, diffuso negli store digitali e nel formato 45 giri in edizione limitata, è la prima anticipazione del nuovo capitolo discografico della band di Enrico Gabrielli e soci, “Momentum”, in uscita il prossimo 24 gennaio. Potete ascoltarlo qui:

Tommaso Colliva, produttore dei Calibro 35, si è così espresso a proposito del brano, che coinvolge anche il rapper, produttore e autore Illa J:

Dopo dischi interamente strumentali e solo "tra di noi" la scelta di confrontarci con qualcuno che "DICE COSE" sulla nostra musica non è stato semplicissimo, ma ci sembrava la cosa giusta per avere nuovi stimoli e guardare oltre ciò che abbiamo sempre fatto. Riguardo a "Stan Lee" (ma anche a "Black Moon", altro brano con guest del disco), da una parte evitare il cantato melodico ci ha permesso di sviluppare la musica in maniera più libera, dall'altra il rap ci ha obbligato a un salto temporale nella contemporaneità. Illa J è un musicista che ha idee musicali affini alle nostre. Ha un modo di fare rap che ha radici ben salde nel passato, nella golden age del genere, ma in una chiave attualissima. Dopotutto anche il primo "sottotitolo" di Calibro fu "Italian Golden Age Soundtracks. Credo che John si sia calato molto bene, mantenendo la sua personalità ma immergendosi allo stesso tempo nello scenario SciFi distopico nato nei nostri ultimi dischi "SPACE" e "Decade", come se fossimo compagni di viaggio interstellare.