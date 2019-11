Concerti, Giordana Angi annuncia il suo primo palasport

Primo palasport per Giordana Angi, rivelazione dell'ultima edizione di "Amici", dove si è classificata seconda dietro al tenore Alberto Urso. Dopo l'Ep "Casa" e l'album "Voglio essere tua", pubblicati quest'anno a distanza di sei mesi l'uno dall'altro, la cantautrice laziale annuncia ora il suo primo concerto in un palasport, a Roma.

Giordana Angi si esibirà sul palco del Palazzo dello Sport della Capitale il 23 maggio 2020. I biglietti per il concerto, che farà parte della tournée primaverile della cantautrice, sono disponibili da oggi su TicketOne.

Salita alla ribalta quest'anno grazie alla partecipazione ad "Amici", Giordana Angi ha alle spalle già diverse esperienze importanti: nel 2012 la partecipazione al Festival di Sanremo tra le "Nuove proposte" con "Incognita poesia" (ma fu eliminata prima della finale), nel 2016 la firma del contratto come autrice con la Pandar - società editoriale di Tiziano Ferro - e la pubblicazione del singolo "Chiusa con te (xxx)", prodotto proprio da Ferro. Che quest'anno l'ha voluta tra gli autori delle canzoni del suo nuovo album di inediti, "Accetto miracoli", appena uscito: insieme al cantautore, la Angi ha firmato "Seconda pelle", "Casa a Natale" e i singoli "Buona (Cattiva) sorte" (scritta a sei mani insieme ad Emanuele Dabbono) e "Accetto miracoli" (con Antonio Iammarino).

Nel futuro prossimo della cantautrice potrebbe esserci un ritorno al Festival di Sanremo, stavolta tra i "big": "Mi piacerebbe tornare a Sanremo perché ho in mente una canzone e credo - e spero - sia quella giusta. È il palco più prestigioso per i cantautori e per gli autori ma non dipenderà da me", ha detto lei nella nostra intervista.