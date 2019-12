Music Biz, l'industria musicale spiegata facile: il settore dei live non conosce crisi

La musica dal vivo dà sempre soddisfazione, anche bilanci alla mano. Che le cose per l'industria dell'intrattenimento musicale dal vivo stiano andando alla grande lo conferma un rapporto stilato in Gran Bretagna e relativo all'andamento del mercato locale nel corso del 2018: l'anno passato, in UK, il comparto dei concerti ha contribuito al pil nazionale per oltre un miliardo di sterline. Secondo gli addetti ai lavori inglesi, questo quadro idilliaco potrebbe essere guastato solo da una cosa: la Brexit.

Skin degli Skunk Anansie ha individuato nell'eventuale uscita definitiva del Regno Unito dalla comunità economica europea una potenziale minaccia per tutto il settore musicale, e soprattutto per quello live, che potrebbe rendere molto più difficile per gli artisti inglesi esibirsi sui palchi dell'Europa continentale. Insomma, la Brexit - per Skin - sarebbe un grave danno per un settore solidalmente in crescita. Anzi, un "fottuto disastro", come l'ha definita lei stessa...

La musica purtroppo non è solo gruppi e canzoni, è anche industria musicale. Spesso gli appassionati si scontrano con termini poco chiari, in lingua straniera, che hanno a che fare con i meccanismi che stanno dietro alla musica. Noi in questa rubrica cercheremo di spiegarli in modo diretto, semplice e comprensibile da tutti.

