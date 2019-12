Music Biz, l'industria musicale spiegata facile: Tik Tok, arrembaggio alla musica

Oltre a Tencent c'è un altro colosso cinese pronto a mettere le mani sulla musica globale, e non solo su quella da ascoltare in streaming: siamo parlando di Tik Tok, il social network sviluppato da ByteDance che a oggi può contare su un milione e mezzo di utenti a livello globale. Secondo indiscrezioni riferite dal Financial Times, i resposabili della piattaforma avrebbero approcciato le tre major - Universal, Sony e Warner - al fine di ottenere contratti di licenza su scala mondiale per ampliare il proprio business.

I big player occidentali, a questo punto, si considerino avvisati...

La musica purtroppo non è solo gruppi e canzoni, è anche industria musicale. Spesso gli appassionati si scontrano con termini poco chiari, in lingua straniera, che hanno a che fare con i meccanismi che stanno dietro alla musica. Noi in questa rubrica cercheremo di spiegarli in modo diretto, semplice e comprensibile da tutti.

Buona visione!

