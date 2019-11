Tiziano Ferro a torna a parlare di bullismo: "Le parole hanno un peso"

Come annunciato, Tiziano Ferro è stato ospite da Fabio Fazio nella puntata odierna di "Che tempo che fa" - che si è aperta proprio con un suo monologo contro il bullismo e gli hater. "Le parole hanno un peso, ma non lo ricordiamo», ha detto Tiziano nell'incipit.

Alla conferenza stampa di presentazione del suo disco "Accetto miracoli", Ferro aveva parlato di bullismo e di colleghi cantanti che usano espressioni pesanti contro colleghi - non aveva citato nessuno, ma il riferimento a Fedez era stato colto dai giornalisti e dal rapper, che gli aveva risposto su Instagram. Ferro non ha mai risposto direttamente alle numerose "storie" di Fedez sul social, e questo monologo sembrava una frecciata indiretta al collega.

Ferro ha poi esplicitato il suo pensiero: "Ed è questo il dramma che si nasconde dietro i messaggi di bullismo. Ne ribadisco la pericolosità. Smettiamola di difenderci tirando in ballo ironia e sarcasmo. Quelle sono arti delle quali bisogna imparare il mestiere. Non confondiamo acque e livelli".

Il cantante ha sottolineato che certe parole e atteggiamenti aprono ferite che non si rimarginano neppure con gli anni. E ha parlato dell’apologia dell’odio: "Non è un reato che dovrebbe poter cadere in prescrizione, ma in questo Paese una legge contro l’odio non c’è. Quindi tranquilli, siete liberi". Lui intanto attende "tempi migliori, nei quali le parole magari un giorno avranno un peso".

Ecco il video del monologo, per concessione di RaiPlay.