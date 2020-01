Francesco De Gregori, “Rimmel” ha 45 anni. Le canzoni una per una: “Piccola mela”

Peppino Marotto è un poeta cantante di Orgosolo, assassinato nel 2007 in circostanze misteriose. Con Gianni Bosio, vivace storico e prezioso ricercatore musicale, recupera la tradizione dei canti sardi, tra cui quello a cui si ispira “Piccola mela”: “Sa fiza 'e su dottore ch'est una maestrina, faches tres ripassadas a sos libros d'Omero” diventa: “La figlia del dottore è una maestrina, e conosce a memoria tutti i libri di Omero, li ripassa tre volte la mattina”. De Gregori non ne fa mistero, anzi ne è orgoglioso: «Il testo è tratto da una canzone popolare sarda, la musica è mia e ricalca certe cose popolari, ma la melodia è più toscana. C'è uno che si rivolge a una donna e le dice: se non mi ami vorrei che ti portassero in piazza e ti legassero stretta con chiodi e catene». La graziosa armonia ottocentesca viene esaltata da un arrangiamento più minimo che minimalista, affidato alla chitarra cristallina di Renzo Zenobi. “Piccola mela” diventa il lato B del 45 giri “Rimmel”.

Il testo qui pubblicato è tratto, per gentile concessione dell’autore Federico Pistone e dell’editore, da “Tutto De Gregori – Il racconto di 230 canzoni” (Arcana, 300 pagine, euro 18,50). (C) Lit edizioni di Pietro D'Amore s.a.s.