Francesco De Gregori, “Rimmel” ha 45 anni. Le canzoni una per una: “Le storie di ieri”

I ricordi vicini, la guerra, i rumori lontani, le bombe, gli aquiloni sono i falsi ideali. Il bambino nel cortile è l'Italia - onesta, stanca, pronta a ricominciare - che osserva il muro imbrattato da quella scritta neofascista e si guarda tre volte le mani per assicurarsi di averle pulite, di non contribuire al ritorno della pagina più buia della nostra storia recente, quando la Mascella parlava e infervorava le folle mandando il Paese alla rovina fascista: “Mussolini ha scritto anche poesie, i poeti che brutte creature”. De Gregori l'ha pronta da più di un anno, la vorrebbe inserire nell'album della pecora/agnello, tra “Bene” e “Chissà dove sei”, ma la RCA gliela boccia per il verso: “Almirante ha la faccia serena”, riferimento a Giorgio Almirante, carismatico segretario del nostalgico Movimento Sociale, il partito di estrema destra dove confluiscono le ideologie fasciste del Dopoguerra. Così Almirante diventa “il gran capo”, sempre impeccabile nel look: “E anche adesso è rimasta una scritta nera sopra il muro davanti casa mia, dice che il Movimento vincerà. Il gran capo ha la faccia serena, le cravatte intonate alla camicia”. De André la chiede in prestito come ultima traccia del lato A nel suo “Vol. 8” dello stesso anno, il 1975. Con qualche aggiustamento: i poeti da “brutte” diventano “strane creature”. È dal 1961, quattordici anni prima con “E fu la notte” (di Stanisci, Amadesi e Franchi) che Fabrizio De André non interpreta una canzone non creata da lui. Resta il modo immensamente elegante di De Gregori di "cantare politica" - fanno capolino, e si sentono, il sassofono di Mario Schiano e il contrabbasso di Roberto Della Grotta - ribadendo comunque che “a puntare sul nero perdi sempre”, con quella frase finale così forte da ascoltare e riascoltare con rinnovate emozione e gratitudine: “E il bambino nel cortile si è fermato, si è stancato di seguire gli aquiloni, si è seduto tra i ricordi vicini, i rumori lontani, guarda il muro e si guarda le mani, guarda il muro e si guarda le mani, guarda il muro e si guarda le mani”.

Domani parleremo di “Quattro cani”.

Leggi qui la scheda di “Buonanotte fiorellino”

Leggi qui la scheda di “Pablo”

Leggi qui la scheda di “Il signor Hood”

Leggi qui la scheda di “Pezzi di vetro”​

Leggi qui la scheda di "Rimmel"

Il testo qui pubblicato è tratto, per gentile concessione dell’autore Federico Pistone e dell’editore, da “Tutto De Gregori – Il racconto di 230 canzoni” (Arcana, 300 pagine, euro 18,50). (C) Lit edizioni di Pietro D'Amore s.a.s.