Francesco De Gregori, “Rimmel” ha 45 anni. Le canzoni una per una: “Il signor Hood”

Il 12 e il 13 maggio 1974 quasi il 90 per cento degli italiani (circa 40 milioni) aventi diritto affida alle urne il suo parere sul divorzio: il 59,26% dice no all'abrogazione, richiesta dalla Democrazia Cristiana e dal Movimento Sociale, della legge introdotta nel 1970. Promotore del referendum il Partito Radicale di Marco Pannella che nel 1981 avvia anche quello per l'aborto (raccogliendo l'88,2% dei consensi). De Gregori sposa inizialmente le teorie radicali, con un'ammirazione per Marco Pannella al quale - pur divergendo su certi temi politici - porterà sempre rispetto e sostegno anche durante i suoi ripetuti digiuni. Al punto di associarlo al leggendario Robin Hood. «È lui il protagonista della canzone» (il cui titolo è completato dalla dedica “A M., con autonomia), conferma De Gregori che definisce M. «un eroe solitario» come il bandito altruista di Nottingham: “Il signor Hood era un galantuomo sempre ispirato dal sole con due pistole caricate a salve ed un canestro di parole”. E “spina di pesce” (il suo “vero nome”) si riferisce forse alla magrezza a volte inquietante dopo gli scioperi della fame. C'è anche la lettura riconducibile alla Rca, che aveva la sede “sulla strada di Pescara» («un pascolo al km 12 della Via Tiburtina», ricorda Ennio Melis), “i parenti ingordi” sarebbero i suoi discografici e la M. del signor Hood quella di Micocci. «Forse Vincenzo è anche il signor Hood - annota il figlio Stefano Micocci - forse no, ma chi se ne frega. Del resto anche Vincenzo è magro, è sempre stato uno 'spina di pesce' e anche lui come il protagonista della canzone di De Gregori, nel suo lavoro di 'parenti ingordi' (leggi Rca) ne ha incontrati parecchi». Ma è bello pensare a un Robin Hood versione Pannella, scomparso nel 2016, “con un canestro di parole nuove calpestare nuove aiuole”.

Domani parleremo di “Pablo”.

Leggi qui la scheda di “Pezzi di vetro”​

Leggi qui la scheda di "Rimmel"

Il testo qui pubblicato è tratto, per gentile concessione dell’autore Federico Pistone e dell’editore, da “Tutto De Gregori – Il racconto di 230 canzoni” (Arcana, 300 pagine, euro 18,50). (C) Lit edizioni di Pietro D'Amore s.a.s.