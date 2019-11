Ozzy torna su un palco e canta con Post Malone

Ozzy Osbourne ha avuto un 2019 difficile a livello di salute: quest'anno è stato lontano dai palchi per recuperare e tornare in forma. Ma giovedì 21 novembre ha fatto un grande ritorno dal vivo, anche se solo per una canzone, unendosi a Post Malone durante un live a Los Angeles.

Ozzy e Post, insieme a Travis Scott, sono attesi la sera di domenica 24 novembre per un'esibizione in trio agli American Music Awards - dove eseguiranno il loro pezzo realizzato in collaborazione "Take what you want". Ma evidentemente la vogli di respirare nuovamente l'atmosfera live ha avuto il sopravvento e l'ex frontman dei Black Sabbath ha dato un assaggio in anticipo, ai presenti.

Ecco il video:

Fra gli ospiti della cerimonia per gli American Music Awards ci saranno anche i Green Day (che faranno una speciale performance per i 25 anni di "Dookie"), Christina Aguilera, Billie Eilish e i Jonas Bothers.

Nel frattempo Ozzy ha anche condiviso un nuovo brano intitolato "Straight to hell".