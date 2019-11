Concerti: il tour di Ara Malikian in Italia

Il 51enne violinista di origine armena, nato a Beirut (Libano), ma di passaporto spagnolo, Ara Malikian porta il suo ‘Royal Garage Tour’ in Italia dove terrà cinque concerti, a partire da quello al Teatro Colosseo di Torino il primo dicembre.

Questo quanto dichiara Malikian sul tour:

“La mia relazione con i garage inizia nel 1976, al termine della guerra in Libano, quando nei garage di tutto il mondo nascevano alcune di quelle che sono poi diventate le migliori band di sempre. Mio padre mi incoraggiò a suonare e a dar vita ad una band come i Rolling Stones. Non mi ritrovai gomito a gomito a scherzare con Keith Richards o a parlare di musica con Mick Jagger: i miei primi compagni ‘di palco’ furono infatti mio zio Nono, con una tromba malconcia, il vicino con una bottiglia di vetro e mia nonna con un mandolino. Non vedo ancora il rock and roll nella mia vita, ma vedo amore, ed è più che abbastanza. Poi arrivarono altri garage; tedeschi, inglesi, parigini e spagnoli..sembra che io sia predestinato a loro, ma d’altronde le esperienze più affascinanti della mia vita sono successe proprio in un garage”.