I "pizzini" di Trump musicati in stile Morrissey e Ramones

Donald Trump è nell'occhio del ciclone per un procedimento di impeachment nei suoi confronti. E a catturare l'attenzione dei cronisti - ma non solo - sono anche i suoi appunti durante gli audit, che le telecamere e le fotocamere hanno fortuitamente carpito.

Il colpo di genio è arrivato - in una raffica stile un-due pugilistico - quando qualcuno ha pensato prima di utilizzare le parole di alcuni foglietti del presidente per creare le parole di un pezzo in stile Ramones; poi quando, pochi giorni dopo, lo stesso brano (intitolato "I want nothing") nato dai pizzini trumpiani è stato riproposto in stile Morrissey.

Eccoli da ascoltare:

Questo il testo decisamente nonsense:

I WANT NOTHING.

I WANT NOTHING.

I WANT NO QUID PRO QUO.

TELL ZELLINSKY TO DO THE RIGHT THING.

THIS IS THE FINAL WORD FROM THE PRES OF THE U.S.