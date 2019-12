Clash, i 40 anni di “London calling”: una canzone al giorno. “I’m not down”

In “I’m Not Down”, Mick è riflessivo, parla di come i ricchi non siano felici come si potrebbe pensare, ma anche essere poveri non è molto divertente. Affronta di petto anche l’argomento depressione, usando un grattacielo come metafora. È sprezzante di fronte a tutte queste avversità, un atteggiamento rinforzato dal pop compatto e agile, quasi nervoso, della traccia musicale della band, accentuato dai timbales di Topper su un beat caraibico che sparisce velocemente così come è arrivato. Ad accrescere la raffinatezza della traccia ci sono due tipi di break e, a chiudere, una coda interessante, costruita con accordi jazzy mai sentiti in precedenza sovrapposti a trame sonore post-punk.

“I’m Not Down” è stata nella scaletta della band per soli tre mesi, ciononostante il brano è diventato nel corso degli anni uno dei preferiti dai fan.

Domani scriveremo di "Revolution rock".

