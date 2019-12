Clash, i 40 anni di “London calling”: una canzone al giorno. “Lover’s rock”

Joe e Mick duettano, con Joe che fa Joe e Mick in falsetto. Dal punto di vista del testo, il brano è un breve, leggero e quasi adolescenziale sguardo sui meccanismi del sesso e la magia dell’amore (trovare un posto dove baciarsi), in cui si allude anche ad altro: capacità amatorie, contraccezione (pillola o coitus interruptus—o un condom in caso lei dimentichi la pillola) e l’abbandono della progenie risultante. Joe rimprovera l’uomo “occidentale,” troppo generoso col suo seme. Più avanti, sui vamp, Joe cita “You’ve Lost That Lovin’ Feelin’,” sostituendo “loving” con “grubby” (“sporco”).

La vivacità della musica è sottolineata dal groove sciolto di Topper, dal solo sinuoso in stile Stones di Mick e dal lento dipanarsi in un’improvvisazione con Paul che perde la bussola e tutti i tipi di vocalizzi e percussioni che la sgretolano alla fine del brano.

Domani scriveremo di “Four horsemen”.

I testi sono tratti dal libro di Martin Popoff “The Clash. Tutti gli album – Tutte le canzoni”, pubblicato da Il Castello, per gentile concessione dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di “London calling” e di tutti gli altri album dei Clash.