"Non sono di Scientology": Beck fa dietrofront

In una recente intervista rilasciata alla testata "The Sydney Morning Herald" per la promozione del suo nuovo album "Hyperspace", Beck ha rilasciato una dichiarazione peculiare. Contrariamente a quanto ha affermato in passato, infatti, l'artista ha smentito la propria affiliazione a Scientology:

Non sono uno di Scientology. Non ho alcun legame o affiliazione con questa organizzazione. Mio papà ne ha fatto parte per molto tempo, ma io mi sono concentrato quasi solo sulla mia musica e sul lavoro, nella mia vita, cercando di fare a modo mio... credo che sia solo un'idea preconcetta che la gente si è fatta.

Sarà anche un'idea preconcetta, ma in effetti era difficile pensarla diversamente, visto che in più occasioni Beck ha invece confermato la sua adesione a Scientology. Ad esempio nel 2005, parlando con un reporter dell'"Irish Sunday Tribune", ha detto:

Sì, sono di Scientology. Mio papà lo è stato per quasi 35 anni e io sono cresciuto in quell'ambiente... non ho nulla da nascondere, sono del tutto orgoglioso della mia vita.

E, ancora, un paio d'anni prima ai microfoni di MTV, aveva preso le difese di Scientology:

Le cose buone che fanno parlano da sole. C'è una certa intolleranza in giro, che mi pare molto insidiosa; come puoi giudicare qualcosa se non la conosci davvero?

Il cambiamento di rotta pare, dunque, esserci stato. Probabilmente ha a che fare con il divorzio da Marissa Ribisi - che col fratello gemello Giovanni Ribisi è molto attiva nella Chiesa di Scientology - dopo 15 anni di matrimonio. Peraltro l'organizzazione creata da Ron Hubbard non ha (almeno per ora) commentato l'affermazione - ma è noto che Scientology non è molto propensa a lasciare che i propri affiliati abbandonino l'organizzazione.