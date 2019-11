Elton John, di come George Harrison l’ha aiutato a combattere la dipendenza

“Smettila di mettere quella polvere nel naso”. Con queste parole l’ex Beatles George Harrison, venuto a mancare nel 2001, ha incoraggiato Elton John a lasciar perdere le droghe. Il settantaduenne cantante e pianista inglese l’ha ricordato parlando con il britannico Virgin Radio Breakfast show di Chris Evans, ripensando a come Harrison l’abbia aiutato a superare la sua dipendenza dalle droghe, tematica che la voce di “Rocketman” ha affrontato anche nell’autobiografia “Me”. Dal consiglio del chitarrista di Liverpool sono passati ventinove anni: “Il naso è ancora qui”, scherza Elton John. Che ai giovani musicisti indirizza il suggerimento: “Dovete suonare dal vivo. Se volete avere una carriera, le vendite dei dischi vanno su e giù e le persone sono molto incostanti. Ora, quando siete giovani, vi getteranno come una monetina da cinque sterline sul pavimento e dovete essere capaci di suonare dal vivo e credere in voi stessi, ma suonate dal vivo".

Elton John è attualmente impegnato nel tour di addio alle scene battezzato “Farewell Yellow Brick Road”. La tournée, l’ultima per l’artista, ha preso il via nel settembre 2018 e l’ultima data al momento in calendario risulta essere il live di Londra del 17 dicembre 2020. La tappa italiana del tour si è svolta il 7 luglio scorso alle Mura Storiche di Lucca: qui il nostro racconto del concerto.