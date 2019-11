Guns N' Roses, è finito il ‘Not In This Lifetime… Tour’: il terzo più redditizio di sempre

È finito il tour e sono finiti anche i calcoli del Billboard Boxscore: l’ultimo tour dei Guns N’ Roses, il “Not In This Lifetime… Tour”, ha all’attivo 584,2 milioni di dollari di guadagno con 5,371,891 biglietti venduti in sei continenti. È con questa cifra che la tournée della band di Axl Rose, iniziata nel 2016 e terminata lo scorso 2 novembre, si conferma come la terza più redditizia della storia, stando ai calcoli del Billboard Boxscore, dopo il “÷ Tour” di Ed Sheeran, al primo posto, e il “360° Tour” degli U2, in seconda posizione.

Con le 158 date – 87 tra Stati Uniti, Canada e Messico; 31 in Europa; 16 in Asia; 15 in America Latina; 8 in Australia; 1 in Sudafrica - messe in scena sui palchi internazionali il “Not In This Lifetime… Tour” è stato il primo set di live a riunire nuovamente la formazione originaria della band di “Paradise City”: prima della tournée Axl Rose, Slash and Duff McKagan non suonavano insieme davanti a un pubblico dal 1993, quando il terzetto era impegnato nel “Use Your Illusion Tour”. Le entrate maggiori sono state garantite ai Guns N’ Roses, come prevedibile, dai concerti nel loro paese, con 258,5 milioni di dollari incassati in America di contro ai 166,1 milioni arrivati dai live in Europa.

Quanto al futuro della band, i suoi componenti hanno sempre tergiversato sullo stato dei lavori per un eventuale seguito di “Chinese Democracy”, datato 2008. In una delle ultime interviste concesse dalla formazione hard rock a tal proposito Slash raccontava di alcuni materiali lavorati da Axl che se messi insieme potrebbero in effetti dare alla luce un disco. Con calma, però: “Siamo davvero solo all’inizio”, spiegava il chitarrista dal cappello a cilindro.