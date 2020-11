Quella volta che Bob Dylan e i Rolling Stones hanno "cantato" assieme

Era il 5 aprile del 1998 e i Rolling Stones erano in Argentina, a Buenos Aires, per l'ultima data delle cinque della band al River Plate Stadium. Poteva essere una serata di ordinario grande rock, ma a renderla speciale ci ha pensato Bob Dylan, che si è unito alla band per una versione speciale della sua “Like a Rolling Stone” (che Mick, Keith e Charlie coverizzano da tempo).

Gli Stones a un certo punto vengono raggiunti da Bob che li raggiunge sul palco per una rendition del suo brano che alza ulteriormente la temperatura dello show... almeno a livello di leggenda. Già perché a onor del vero la performance di Bob non è esattamente impeccabile: sembra faticare a entrare al momento giusto e l'intonazione non è certo quella migliore. Le occhiate di Mick Jagger e le facce un po' buffe di Dylan - in risposta - sono molto eloquenti.

A volte, come dicono gli inglesi, "too many cooks spoil the broth". Ma se i cuochi sono Mick, Keith, Charlie, Ronnie e Bob siamo disposti a chiudere un occhio. O due.