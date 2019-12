Clash, i 40 anni di “London calling”: una canzone al giorno. “Wrong’em Boyo”

L’undicesima traccia di “London Calling” è una versione ska up-tempo di un brano dal titolo “Wrong Emboyo” del gruppo di rocksteady giamaicano the Rulers (1967, etichetta Rio). I Clash qui attribuiscono la canzone a Clive Alphanso (altrove citato anche come Alphonso), ma il disco originale attribuisce sia il lato A sia il lato B del singolo a J. J. Johnson.

Con un ulteriore collegamento al folk e al blues americano, la storia raccontata è quella ben nota di Lee “Stagger Lee” Shelton, un pappone afroamericano che vive a St. Louis, in Missouri. Sono state registrate numerose varianti del brano da parte di vari gruppi, tra cui i Grateful Dead.

La canzone parte come uno shuffle stridente ed elegante con una trama simile al jazz in stile New Orleans, ma poi si sgretola, rivelando una falsa partenza. Quando viene corretta— “Ricominciamo da capo!”—ci ritroviamo con un vivace feel ska. Suonata di rado dal vivo per via della produzione sfarzosa.

Domani scriveremo di “Death or glory”.

