Clash, i 40 anni di “London calling”: una canzone al giorno. “The guns of Brixton”

Paul scrive “The Guns of Brixton” proprio per mettersi in gioco nella scrittura, anche se non si può certo dire che sia un fiume in piena. Per di più Joe insiste per cantare il pezzo, cosa che fa con una monotonia minacciosa, adatta a una storia di violenza di gruppo, catturando lo spirito delle spietate bande di “yardie” giamaicani di Brixton, che sarà anche teatro della rivolta di Brixton nell’aprile 1981.

Paul fa un collegamento diretto con la Giamaica col riferimento all’iconico film “Più duro è, più forte cade”, che si riflette anche nel tema del brano, ovvero l’oppressione da parte della polizia. Simonon mette in risalto la linea di basso sulla traccia registrata, mentre Mick risponde con una ritmica reggae sferzante sul due e sul quattro. La produzione aggiunge una buona dose di distorsione intenzionale all’apertura, tanto riverbero e trame sinistre (tra cui il suono dello strappo del Velcro) per Mick e l’aggiunta delle percussioni sul lavoro di piatti e sul beat rocksteady di Topper.

