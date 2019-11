Jack Savoretti: in uscita "Singing To Stangers Special Edition"

Il prossimo 6 dicembre esce il doppio album "Singing To Stangers Special Edition" del musicista anglo italiano Jack Savoretti. L’album è il repack del disco pubblicato lo scorso mese di marzo.

"Singing To Strangers Special Edition", include tre brani inediti: "Closer", "Waiting For The Sun" e "Christmas Morning".

Di questa ultima canzone, scritta per i suoi figli, Jack Savoretti dice:

"Volevo rassicurarli che, nonostante io sia spesso via, sarò lì con loro la mattina di Natale. Volevo che avessero questa canzone come colonna sonora di ogni Natale".

E di "Singing To Strangers Special Edition" invece dice:

"Volevo che questo fosse effettivamente un album nuovo, non solo un insieme di outtakes. Doveva essere un lavoro a sé, e allo stesso tempo un passo verso il prossimo album. Voglio che la gente dica, ‘Aspetta... cosa farà ora e con chi?’".

Tracklist:

CD1

1. Candlelight

2. Love Is On The Line

3. Dying For Your Love

4. Better Off Without Me

5. What More Can I Do

6. Singing To Strangers (Interlude)

7. Youth And Love

8. Touchy Situation

9. Greatest Mistake

10. Things I Thought I'd Never Do

11. Going Home

12. Symmetry

13. Beginning Of Us

14. Music's Too Sad Without You (Live In Venice)

15. Vedrai Vedrai / Oblivion (Live In Venice)

CD 2

1. Waiting For The Sun

2. Closer

3. Christmas Morning

4. Greatest Mistake (Edit)

5. Youth & Love Feat. Mika

6. Music's Too Sad Without You (con Kylie Minogue)

7. Human (with Ward Thomas - Live at the SSE Arena, Wembley)

8. Things I Thought I'd Never Do (Live at the SSE Arena, Wembley)

9. Candlelight (Ken Bruce Piano Session)

10. You And Me As One (Sigma & Jack Savoretti)