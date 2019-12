Clash, i 40 anni di “London calling”: una canzone al giorno. “Lost in the supermarket”

Il testo è ispirato dal labirinto di luci e colori di un supermarket, che stabilisce un parallelo poetico con il senso di disorientamente e solitudine che Mick deve aver provato a essere cresciuto dalla nonna dopo l’abbandono da parte di entrambi i genitori.

Di conseguenza ci sono due questioni parallele sostanziali in gioco nel brano. La prima è il consumismo, la ricerca della propria personalità attraverso l’acquisto (garantita da chi fa pubblicità), e forse perfino il contatto umano che si instaura intavolando una conversazione nelle corsie. L’altra questione è l’ironica solitudine di crescere in un appartamento qualsiasi (in questo caso seminterrato). La chitarra pop leggera ed educata di “Lost in the Supermarket” lo diventa ancora di più con l’impiego della timida voce di Mick, per non parlare della sconfitta che emana da ogni verso straziante. Paul vaga con la sua parte di basso come tra le corsie di un supermercato, arrivando a un certo punto a un lick disco - dopotutto, sembra che nel 1979 tutti scrivano almeno un brano disco.

