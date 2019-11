Clash, i 40 anni di “London calling”: una canzone al giorno. “Rudie can’t fail”

Musicalmente “Rudie Can’t Fail” è una sorta di reggae, potrebbe essere un originale mix di ska, rocksteady e reggae agitato col punk per arrivare all’innovativa forma di ska inglese moderno dei Clash. Ma troviamo anche soul e gusto dalla salsa o dalla musica di New Orleans. Come nella canzone che la precede, “Hateful,” c’è un’atmosfera alla Bo Diddley nella forte ritmica delle chitarre e del rim-shot di Topper. Joe e Mick cantano in duetto, con Joe che apre incoraggiando il compagno con l’evangelico “Sing, Michael, sing!” prima dell’ingresso degli Irish Horns e del basso di Paul.

Alcuni versi includono riferimenti specifici, per esempio “sul percorso del 19,” che taglia in due i luoghi in cui gran parte di “London Calling” è stato scritto e registrato (l’autobus 19, in realtà, è quello che prende Mick).

“Like the doctor who was born for a purpose” si riferisce all’artista giamaicano Dr. Alimantado e al suo successo del 1977 “Born for a Purpose.” Un’altra ispirazione è “007 (Shanty Town)” di Desmond Dekker, col suo ritornello “rude boys cannot fail.”

La musica vertiginosa dà alla traccia un senso di tenerezza, e i consigli di vita vengono offerti con sincerità e non con rancore.

