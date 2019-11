Clash, i 40 anni di “London calling”: una canzone al giorno. “Hateful”

“Hateful” accosta una storia di pesante uso di droga a una musica briosa, con l’effetto di portare l’ascoltatore a domandarsi se chi è coinvolto voglia davvero liberarsi. Malgrado Joe sia l’autore del brano, la decisione di farla cantare a Mick è significativa perché, prima della dipendenza di Topper da eroina, Jones è quello più al limite; di qui le smentite che suonano fin troppo reali. Qualche verso in particolare dimostra che l’argomento li tocca da vicino.

Il verso che parla della perdita degli amici è considerato da molti un riferimento alla morte di Sid Vicious il 2 febbraio 1979, tre mesi prima della stesura di “Hateful” e degli altri brani di London Calling registrati ai Vanilla Studios. Quando Joe canta: “Quali amici? Non so, Non me ne sono nemmeno accorto,” riflette l’odioso egocentrismo di chi fa uso di cocaina o eroina.

“Hateful” è stata suonata dal vivo solo tre volte, tutte nel luglio 1979 prima dell’uscita del disco, nei concerti londinesi al Notre Dame e al Rainbow.

