Clash, i 40 anni di “London calling”: una canzone al giorno. “Jimmy Jazz”

“Jimmy Jazz” vede i Clash in una sorta di modalità pop jazz up-tempo, con l’aggiunta di un po’ di rhythm and blues alla Isley Brothers—brillante e vivace, come i frammenti felici di una marcia funebre di New Orleans ma con sotto lo swing tumultuoso di Topper. A suonare con la chitarra morbida di Mick ci sono gli Irish Horns.

Apre il brano il tecnico della batteria di Topper, Barry Auguste, alias the Baker, che fischietta su musica da club.

L’atmosfera generale da club fumoso della traccia, tuttavia, è un’idea del tecnico del suono Bill Price.

L’intro prepara la scena per la storia che segue, in cui la polizia è in cerca del personaggio del titolo. Il narratore ubriaco non sa dove si trovi Jimmy o lo sa ma è evasivo—in ogni caso non vuole avere nulla a che fare con la cosa.

Mentre è opinione comune che Jimmy sia un personaggio basato su un esponente della malavita londinese, ci si è anche chiesti se “Jimmy Jazz” prenda ispirazione da Joe o dal batterista jazzy (in questo caso perlomeno) Topper, o perfino se sia lo stesso della storia di Jimmy Dread.

“Sattamassagana for Jimmy Dread” significa all’incirca (e in modo enigmatico), “ringraziamo Jimmy Dread,” come se Jimmy Dread si fosse in qualche modo preso cura di Jimmy Jazz. Joe termina la canzone farfugliando qualcosa che, rivolto alle autorità che uccidono il suo entusiasmo, sembra essere: “Sono troppo ubriaco per darvi informazioni utili su questa sordida storia—lasciatemi in pace.”

Domani scriveremo di “Hateful”.

Leggi qui la scheda di “London Calling”.

Leggi qui la scheda di “Brand new Cadillac”.

I testi sono tratti dal libro di Martin Popoff “The Clash. Tutti gli album – Tutte le canzoni”, pubblicato da Il Castello, per gentile concessione dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di “London calling” e di tutti gli altri album dei Clash.