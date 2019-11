Clash, i 40 anni di “London calling”: una canzone al giorno. “Brand new Cadillac”

Il brano è una cover di Vince Taylor and His Playboys, “Brand New Cadillac,” un lato B Parlophone del 1959. La scelta rappresenta il secondo legame forte di “London Calling” col primo rock ’n’ roll americano, mentre il primo è ovviamente l’omaggio della copertina al debutto di Elvis Presley del 1956.

Topper definisce “Brand New Cadillac” la prima canzone rock ’n’ roll inglese. Un successo anche per vari gruppi nei Paesi scandinavi negli anni Sessanta, il brano verrà poi riproposto dai Downliners Sect in Inghilterra e campionato dal vivo dai Mott the Hoople.

E’̀ una traccia furiosa, quasi hard rock, con Topper che la spinge, in particolare durante l’ultima martellante ripetizione della strofa prima che la band esegua una decostruzione per tornare al riff introduttivo in stile “Batman”.

Dal punto di vista del testo non c’è molto da dire di “Brand New Cadillac”, ma propone un’immagine interessante: una donna lascia il suo uomo quando ne arriva un altro abbastanza ricco da comprarle una Cadillac.

Domani scriveremo di “Jimmy Jazz”.

Leggi qui la scheda di “London Calling”.

I testi sono tratti dal libro di Martin Popoff “The Clash. Tutti gli album – Tutte le canzoni”, pubblicato da Il Castello, per gentile concessione dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di “London calling” e di tutti gli altri album dei Clash.