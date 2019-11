Who: ascolta il nuovo singolo "I Don't Wanna Get Wise"

Il prossimo 6 dicembre gli Who tornano a pubblicare un album, “Who”, dopo un lasso di tempo lungo tredici anni, quelli che lo separano dal precedente “Endless Wire” (leggi qui la nostra recensione).

Del nuovo album la band di Townshend e Daltrey ha già pubblicato i brani "Ball & Chain" e "All This Music Must Fade". Ora, è possibile ascoltarne un altro: "I Don't Wanna Get Wise".

Pete Townshend dice di avere scritto la canzone,

“In uno stile metà anni '70, come una canzone di un album come “Who By Numbers”. Attenzione: non invecchiare. Potresti diventare saggio".

Lo scorso 19 novembre gli Who hanno avuto l'onore di essere il primo nome della nuova Music Walk Of Fame, inaugurata nella zona nord di Camden, a Londra, sullo stile della Hollywood Walk of Fame. Roger Daltrey e Pete Townshend hanno assistito alla posa della piastrella di pietra con il nome della band, dicendosi orgogliosi e auspicando che l'iniziativa della Walk of Fame porti benefici turistici al quartiere londinese.