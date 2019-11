Lenny Kravitz, ascolta il nuovo singolo 'Here to Love (#FightRacism)'

Lenny Kravitz ha reso disponibile in Rete una nuova versione di "Here to Love", brano pubblicato in origine all'interno dell'album "Raise Vibration" del 2018, in vista della Giornata Mondiale dei Diritti Umani, in programma il prossimo 10 dicembre: la rilettura della canzone - battezzata "Here to Love (#FightRacism)" - sarà accompagnata nei prossimi giorni da un video realizzato ad hoc.

L'artista newyorchese ha presentato il nuovo singolo con un videomessaggio postato sul proprio canale YouTube ufficiale:

"In questo mondo non c'è spazio per la discriminazione, in qualsiasi forma, razzismo incluso", ha spiegato Kravitz: "Credo che la cosa più importante sia lasciare che l'amore regni ["let love rule", citazione della title track del primo album del cantante, polistrumentista e compositore, pubblicato nel 1989]. Ecco perché ho deciso di unire le forze con il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite per sostenere la campagna contro il razzismo. Sono orgoglioso di collaborare con questa organizzazione che ha il compito di tutelare i diritti umani per tutti, ovunque".

“Here To Love” sarà la colonna sonora della campagna #FightRacism del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, che proseguirà per tutto il 2020 e oltre.