Vasco Rossi annuncia una nuova data a Roma

Al ‘Vasco Non Stop Live Festival’ il giorno dopo la messa in vendita dei biglietti, viene aggiunta una nuova data. Il rocker di Zocca doppia i concerti a Roma e al live del 19 giugno se ne aggiunge un altro per il 20 giugno, sempre al Circo Massimo.

Questo il calendario concerti aggiornato:

10 GIUGNO - FIRENZE ROCKS - VISARNO ARENA

15 GIUGNO - I-DAYS 2020 - MIND Milano Innovation District (area expo)

19 GIUGNO - ROCK IN ROMA – CIRCO MASSIMO

20 GIUGNO - ROCK IN ROMA – CIRCO MASSIMO

26 GIUGNO - IMOLA - AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI



Quanto alla prevendita dei biglietti, il Fanclub di Vasco avrà accesso alla presale per la nuova data al Rock in Roma del 20 giugno a partire dalle ore 15.00 di sabato 23 novembre su Vivaticket.it. La messa in vendita generale partirà invece domenica 24 novembre alle ore 10.00 su Vivaticket.it, Ticketmaster.it e il circuito Ticketone.

Prima del prossimo giugno però Vasco Rossi sarà possibile vederlo al cinema, il 25, 26 e 27 novembre, con il film 'Vasco Non Stop Live018+019' di Pepsy Romanoff che dichiara: