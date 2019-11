Lucio Dalla, stasera su Rai Uno in TV 'Una storia da cantare': gli ospiti

Questa sera su Rai Uno andrà in onda il secondo dei tre appuntamenti con il programma a contenuto musicale condotto dal cantautore milanese Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, “Una storia da cantare”.

Dopo la prima puntata, trasmessa lo scorso sabato 16 novembre, dedicata al cantautore genovese Fabrizio De André (leggi qui come è andata), verrà celebrata la figura di un altro grande della nostra canzone d’autore: Lucio Dalla.

Tra gli ospiti che interverranno in studio a portare il loro ricordo con musica e parole, sono attesi Renzo Arbore e Gigi Proietti, gli Stadio, sua storica band, e poi ancora, Patty Pravo, Nina Zilli, Il Volo, Irene Grandi, Ghemon, Tiromancino, Francesco Gabbani, Noemi, Fabrizio Moro, Serena Rossi e Stefano Fresi. Non mancherà un collegamento dalla casa bolognese di Lucio Dalla sita in via D’Azeglio 15 dove ci saranno Ron e Gigi D'Alessio.

Come già accaduto nella puntata dedicata a De André, il pubblico a casa sarà chiamato ad eleggere, a mezzo social, la canzone più amata del cantautore bolognese scomparso il primo marzo 2012, che verrà svelata in chiusura di trasmissione.