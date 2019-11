Paul McCartney: ascolta due inediti rimasti fuori dal suo ultimo disco

Arriveranno nei negozi in formato vinile il prossimo venerdì, 29 novembre, in occasione del Record Store Day per il Black Friday, il venerdì nero (che negli Stati Uniti dà tradizionalmente il via alla stagione degli acquisti natalizi). Ma già da oggi è possibile ascoltarle in rete: "Home tonight" e "In a hurry" sono due "nuove" canzoni di Paul McCartney (e chissà che non finiscano nella scaletta del nuovo tour, che nell'estate 2020 riporterà il cantautore anche in Italia, con i due concerti a Napoli e Lucca - i biglietti saranno in vendita a partire da lunedì 25 novembre).

"Nuove", scritto tra virgolette: perché per la verità si tratta di due brani registrati da Macca durante le sessions del suo ultimo album "Egypt station", uscito nel 2018. Il disco ha segnato il ritorno dell'ex Beatle sulle scene a distanza di ben cinque anni dal precedente "New": lo hanno prodotto Greg Kurstin e Ryan Tedder, tra i principali produttori del pop-rock internazionale.